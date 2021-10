14-Jähriger deponiert 1500 Euro Falschgeld in seinem Zimmer

Landkreis Kelheim (dpa/lby) – Ein 14-Jähriger aus dem niederbayerischen Landkreis Kelheim hat etwa 1500 Euro Falschgeld in seinem Zimmer deponiert. Die Mutter habe die Polizei verständigt, als sie eine Plastiktüte gefunden habe, in der sie Scheine entdeckt und zunächst echtes Bargeld vermutet habe, teilte ein Sprecher am Freitag mit. Beamte hätten dann mehrere falsche 100-, 20- sowie 10-Euro-Scheine sichergestellt. Die Geldscheine seien offenbar «Prop Copies» – Banknoten für Filmaufnahmen oder Zaubershows.

Anschließend seien am Donnerstag weitere Wohnungen von Personen aus dem Umfeld des Jugendlichen durchsucht worden, teilte der Sprecher mit. Es werde geprüft, ob das Geld aus einem Farbdrucker stamme. Außerdem ermittele die Polizei, ob Falschgeld aus diesem Bestand bereits in Umlauf gekommen ist: Ein gefälschter 10-Euro-Schein war am selben Tag in einer Bank im Landkreis Kelheim gefunden worden. Die Polizei ermittelt gegen den Jugendlichen wegen Verdachts auf Geldfälschung.

