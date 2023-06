130 Zentimeter große Rakete fällt vom Himmel

Eine 130 Zentimeter große Modellrakete mit pyrotechnischen Treibsätzen ist im Landkreis Ebersberg vom Himmel abgestürzt. Die Rakete wurde in der Nähe eines Grundstücks nahe einer großen Wiese in Steinhöring gefunden, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Bislang ist der Bastler der am Samstag abgestürzten Rakete unbekannt.

Modellraketen dürfen nach Aussagen eines Polizeisprechers nicht höher als 100 Meter fliegen und dürfen auch nicht in gesonderten Bereichen gestartet werden – beispielsweise in der Nähe von Flughäfen. Die Polizei prüfte noch die Rechte zum Bau und den Start der Rakete.