130 Jahre Luisenburg-Festspiele: Sonderbriefmarken zum Jubiläum

Es wäre die Jubiläums-Spielzeit in diesem Sommer gewesen. Seit 130 Jahren gibt es jetzt die Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel. Wegen Corona ist die Saison aber aufs kommende Jahr verschoben. Ein kleines Stück Luisenburg können sich die Fans heuer zumindest nach Hause holen. Zum Jubiläum haben die Luisenburg-Freunde Sonderbriefmarken mit Motiven aus vergangenen Spielzeiten oder Fotos der Naturbühne herausgebracht. Damit unterstützen die Käufer außerdem die Festspiele. Die Briefmarken gibt es bei der Tourist-Info, der Post oder im Felsenlabyrinth in Wunsiedel.