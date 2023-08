130 Filme bei Fünf Seen Filmfestival

130 Filme und Stargäste wie Margarethe von Trotta und Maria Schrader: An diesem Dienstag startet das Fünf Seen Filmfestival im oberbayerischen Fünfseenland südwestlich von München.

Festivalleiter Matthias Helwig wird das Festival im Open Air Kino in Starnberg eröffnen, der Eröffnungsfilm ist «Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste», den Regisseurin von Trotta dort zwei Monate vor dem geplanten Kinostart vorstellen will.

Auch der zweite Tag steht ganz im Zeichen der Erfolgsregisseurin: Am Mittwoch zeigt das Festival drei weitere berühmte Filme von ihr: «Das zweite Erwachen der Christa Klages», «Rosa Luxemburg» und «Hannah Arendt».

«Beim Fünf Seen Filmfestival laufen 130 der besten Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme aus Mitteleuropa. Viele davon feiern Premiere, sind in Bayern ausschließlich hier zu sehen oder werden viele Wochen vor ihrem offiziellen Kinostart gezeigt», teilten die Veranstalter mit.

Darunter ist auch der Hollywood-Spielfilm «She said» von Emmy-Preisträgerin Schrader. Sie präsentiert außerdem die mit vier Deutschen Filmpreisen ausgezeichnete Tragikomödie «Ich bin Dein Mensch», den Film «Vor der Morgenröte» und diskutiert mit ihrer Regie-Kollegin Julia von Heinz über die Frage: «Hat Film ein Geschlecht?»

Im Rahmen des Festivals wird außerdem zum inzwischen fünften Mal der Hannelore-Elsner-Preis verliehen. Er geht in diesem Jahr an die Schauspielerin Paula Beer. Das Festival läuft bis 30. August.