1,3 Millionen Euro Förderung: Startschuss für Umbau der Selber Jahnturnhalle

Fast 100 Jahre ist die Jahnturnhalle in Selb mittlerweile alt. Nach so langer Zeit müsste das Gebäude also schon mal auf Vordermann gebracht werden. Das möchte die Stadt jetzt auch angehen. Die Jahnturnhalle so umgebaut und erweitert werden. Beim offiziellen Baustart am Wochenende war Bayerns Innenminister Joachim Herrmann dabei. Er hat auch finanzielle Unterstützung zugesichert: Für die Sanierung der Selber Jahnturnhalle gibt es rund 1,3 Millionen Euro aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten.

In der Jahnturnhalle finden regelmäßig Trainings der Turnerschaft Selb statt. Nach der Sanierung soll dort auch wieder die Kindersportschule Hochfranken Platz haben.