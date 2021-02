13-Jähriger stiehlt Nothämmer aus Stadtbussen

München (dpa/lby) – Ein 13-Jähriger hat in München mehrere Nothämmer aus Stadtbussen gestohlen und ist dabei von einem Polizisten beobachtet worden. Der Beamte sei gerade nicht im Dienst gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er habe am Montag an der Haltestelle Neuperlach-Zentrum den jungen Dieb festgehalten und seine Kollegen verständigt.

Mehrere Umstehende sollen sich nach Polizeiangaben mit dem 13-Jährigen solidarisiert und die Festnahme behindert haben. Das Mobiltelefon eines 25-Jährigen, der die Szene filmte, sei als Beweismittel sichergestellt worden. Der Dieb wurde nach den Ermittlungen seinen Eltern übergeben. Eine Strafe droht ihm nicht, da er noch nicht strafmündig ist.

© dpa-infocom, dpa:210209-99-366338/2