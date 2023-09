13-Jähriger hantiert mit Softair-Waffe auf Bahnsteig

Ein 13-Jähriger hat auf einem Bahnsteig in Oberbayern mit einer Softair-Waffe hantiert. Zeugen meldeten den Jugendlichen mit der echt aussehenden Waffe am Sonntagabend, teilte die Polizei am Montag mit. Als die Beamten auf dem Bahnsteig in Gilching (Landkreis Starnberg) ankamen, fanden sie den 13-Jährigen mit seiner Waffe. Die Polizei übergab den Jungen seinen Erziehungsberechtigten. Er gab an, die Waffe im Urlaub im Ausland gekauft zu haben. Außerdem habe er nicht gewusst, dass die Waffe in Deutschland verboten ist.