1:3 in Monaco: PSG verpatzt Generalprobe für Bayern-Spiel

Paris Saint-Germain ist die Generalprobe für das Champions-League-Spiel gegen den FC Bayern München gründlich misslungen. Ohne Argentiniens Weltmeister-Kapitän Lionel Messi und Stürmer-Star Kylian Mbappé verlor der französische Fußball-Meister am Samstag in der Ligue 1 das Spitzenspiel bei der AS Monaco mit 1:3 (1:3). Für das Star-Ensemble traf lediglich der erst 16 Jahre alte Mittelfeldspieler Warren Zaire-Emery in der 39. Minute zum zwischenzeitlichen 1:2. Die Monegassen Alexander Golowin (4.) und Wissam Ben Yedder (18./45.+2) besiegelten mit ihren Toren die dritte Saisonniederlage für PSG. Das Team von Monacos Trainer Philippe Clement reduzierte durch den Sieg den Rückstand auf den Tabellenführer aus Paris auf sieben Punkte.

PSG empfängt am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) den deutschen Rekordmeister Bayern München zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League.