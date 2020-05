13.000 Mund-Nase-Schutzmasken und 100 Face Shields: REHAU unterstützt die Stadt Rehau in der Corona-Krise

Auch REHAU bekommt die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren. Das betont aktuell Jürgen Werner. Er ist unter anderem Leiter der Divisionen Furniture and Industrial Solutions von dem Unternehmen REHAU. Deshalb spendet die Unternehmensgruppe jetzt der Stadt Rehau 13.000 Masken der Kategorie Mund-Nasen-Schutz. Dabei hat die Firma ihre Einkaufsnetzwerk in Hongkong genutzt. Die Stadt erhält außerdem 100 REHAU Face Shields, die in Deutschland hergestellt wurden. Bürgermeister Michael Abraham hat die Masken entgegen genommen. Sie werden jetzt an Pflegeeinrichtungen, Arztpraxen, Krankenhäuser und andere gemeinnützige Einrichtungen verteilt, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.

Foto:

Jürgen Werner (links) überreichte die Masken an Bürgermeister Michael Abraham.