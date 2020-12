120 Jahre Anton Richter: Schwarzenbach an der Saale feiert Landschaftsmaler

Das alltägliche Leben in seiner Heimatstadt und auch das Fichtelgebirge waren Inspirationen für die Werke des Landschaftsmalers Anton Richter. Heute feiert die Stadt Schwarzenbach an der Saale seinen 120. Geburtstag. In Zusammenarbeit mit dem Kulturverein Schwarzenbach an der Saale ist deshalb eine Ausstellung entstanden. Diese kann Corona-bedingt bisher nur virtuell besichtigt werden. Einen Link zum Video findet ihr hier. Zu Ehren des Künstlers ist außerdem das Schaufenster der ehemaligen Raumausstattung Biedermann, am Marktplatz 2 zu einem großen Künstlerfenster umgestaltet worden. Hier findet ihr neben einem Landschaftsbild des Malers auch seinen Lebenslauf. Mehr Infos gibts ebenfalls hier.

(Symbolbild)