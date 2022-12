116 Millionen Euro für Hochfranken: So reagieren die Landtagsabgeordneten auf die Schlüsselzuweisungen

Seit September produziert Bayerns größte Elektrolyse-Anlage in Wunsiedel grünen Wasserstoff. Die Anlage nutzt also ausschließlich (…)

Wasserstoff in Bayern: Freistaat will neues Förderprogramm auf den Weg bringen

Die Zukunft erneuerbarer Energien und Entlastungen für Bürger in der aktuellen Energiekrise. Darum ist es bei einem Energiegipfel der (…)

Forderungen an Wirtschaftsminister Habeck: CSU-Energiegipfel für Oberfranken in Wunsiedel

Bauarbeiten am Outlet Center Selb: Munitor-Gruppe informiert über aktuellen Stand

In Selb gibt es bereits mehrere Outlets, in denen ihr jetzt in der Adventszeit eure Weihnachtsgeschenke kaufen könnt. Künftig (…)