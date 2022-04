«110 Prozent»: FC Augsburg will Hertha auf Distanz halten

Der FC Augsburg will mit einem Heimsieg über Hertha BSC den nächsten Schritt in Richtung Klassenverbleib machen. «Das Spiel ist kein Endspiel. Aber es ist ein sehr wichtiges Spiel», sagte FCA-Coach Markus Weinzierl vor der Partie in der Fußball-Bundesliga an diesem Samstag (15.30 Uhr).

Die Fuggerstädter hatten sich zuletzt durch Siege gegen Wolfsburg und Mainz Luft im Abstiegskampf verschafft und den Vorsprung auf die Berliner vergrößert. «Das Spiel ist kein Selbstläufer», warnte Weinzierl, «sondern es geht nur über 110 Prozent Einsatz und Willen und Leidenschaft.»

Der Einsatz der Offensivspieler Daniel Caligiuri und Florian Niederlechner war am Donnerstag noch unklar. Details verriet Weinzierl nicht. Dafür sei Linksverteidiger Mads Pedersen nach seiner Corona-Infektion wieder ins Training zurückgekehrt.