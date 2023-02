11. Februar: Heute ist europäischer Tag des Notrufs

Immer wieder berichten wir hier bei Radio Euroherz von schweren Unfällen, die in der Region passiert sind. Im Notfall können die Ziffern 112 Leben retten. Darauf soll der europäische Tag des Notrufs aufmerksam machen. Der ist heute am 11. Februar.

Mit der 112 rufen wir Feuerwehr und Rettungsdienst – das funktioniert europaweit ohne Vorwahl und gebührenfrei. Alle Anrufe auf der 112 laufen in der jeweiligen örtlich zuständigen Integrierten Leitstelle (ILS) auf. Dort sind alle zur Verfügung stehenden Einsatzmittel von Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz sowie Versorgungseinrichtungen zentral erfasst und gespeichert. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass schnell Hilfe auf regionaler Ebene veranlasst werden kann. In der Euroherz-Region laufen alle Anrufe unter der 112 in der Integrierten Leitstelle Hochfranken auf.