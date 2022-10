11. Bayerischer Stadtmarketingpreis: MAKnetisch ausgezeichnet

Was genau hinter den Kulissen eines Stadtmarketings passiert, das wissen wohl die wenigsten. Am Ende zählt wohl vor allem, was in der Stadt tatsächlich passiert. Beim 11. Bayerischen Stadtmarketingpreis wurde auch das Stadtmarketing MAKnetisch der Stadt Marktredwitz ausgezeichnet, mit einem Sonderpreis. Konkret geht es dabei um die jährliche Adventsaktion MAKnopoly. Bei der Aktion sollen die Bürger in verschiedenen Stadtteilen einkaufen und so Aufkleber sammeln. Am Ende gibt es die Chance auf einen Preis. Besonders hervorzuheben sei der Einbezug aller Marktredwitzer Stadtteile und vieler Partner. MAKnopoly sei zudem ein bewährtes Modell und auch in Corona-Zeiten durchführbar. MAKnetisch setze zudem den spielerischen Ansatz ansprechend um, heißt es auf der Webseite des Bayerischen Stadtmarketingpreises. MAKnopoly wird seit 2017 jährlich in der Adventszeit durchgeführt.