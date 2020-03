1000 weitere Pflegekräfte melden sich freiwillig zur Hilfe

München (dpa/lby) – Innerhalb nur eines Tages haben sich 1000 weitere Pflegekräfte in Bayern freiwillig zur Hilfe gemeldet. Das Gesundheitsministerium habe einen Aufruf gestartet, dass sich alle Pflegekräfte, die gerade nicht im Pflegeberuf tätig seien, sondern anderweitig, freiwillig melden können, sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Mittwoch in der Plenarsitzung des Landtags in München.

In kürzester Zeit meldeten sich viele freiwillig. «Ich finde das großartig», sagte Huml. «Es kommt darauf an, dass wir jetzt Solidarität zeigen, aber auch Entschlossenheit», sagte Huml. «Es geht darum, unser Gesundheitssystem nicht zu kollabieren lassen.»