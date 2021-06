1000 Tipps: Stadt Plauen veröffentlicht Info-Broschüre

Wir alle meinen uns hier bei uns gut auszukennen, was die eigene Stadt aber wirklich alles zu bieten hat, wissen wohl auch nicht alle. Die Stadt Plauen hat das jetzt übersichtlich in einer neuen Infobroschüre zusammengefasst. Sie enthält „1000 Tipps für Bürgerinnen, Bürger und Gäste der Stadt“. Zum ersten Mal ist darin auch das neue Corporate Design der Stadt Plauen zu sehen. Vor der 900-Jahr-Feier im kommenden Jahr wollte die Stadt ihr Erscheinungsbild und Logo nämlich noch mal aufpolieren. In der neuen Broschüre findet ihr zum Beispiel einen Stadtplan, aber auch Veranstaltungstipps und Kulturangebote. Es gibt sie kostenlos im Bürgerbüro und in der Tourist-Info am Rathaus. Ihr könnt euch aber auch online durch die Broschüre blättern.