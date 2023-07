Zu Beginn der Woche sind nahe Schirnding bereits 5.000 Quadratmeter Wald abgebrannt. Am Nachmittag hat es im Saale-Orla-Kreis den nächsten Flächenbrand gegeben. Roy Thiel, Einsatzleiter der Feuerwehr Gefell:

Roy Thiel hofft, dass es nicht so schlimm wird wie im vergangenen Jahr. Da war die Feuerwehr in Gefell wegen der Dürre extrem gefordert. In diesem Jahr war es der zweite Brand in dieser Größenordnung.