1000 Komparsen für Anne-Hathaway-Film gesucht

Für einen Kinofilm mit Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway («Der Teufel trägt Prada») werden etwa 1000 Komparsen in Nordrhein-Westfalen gesucht. Von Ende Mai bis Ende Juli finden die Dreharbeiten für die deutsch-amerikanische Produktion «Mother Mary» an 40 Drehtagen komplett in Nordrhein-Westfalen statt, wie die Agentur Eick & Weber («Tribute von Panem») der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Das Psychodrama mit Mysteryelementen erzählt die Geschichte des fiktiven Popstars Mother Mary, der für spektakuläre Bühnenshows und eine treu ergebene Fanschar bekannt ist. Jeder Auftritt muss perfekt inszeniert sein – doch bei einem Konzert kommt es zu einem folgenschweren Zwischenfall, der das Leben der Pop-Ikone verändert.

Die Komparsinnen und Komparsen sollen einen bis acht Tage vor der Kamera mitwirken. Als Drehorte sind Köln sowie die Großräume Bonn und Düren vorgesehen. Bewerben kann man sich in einem offenen, kostenlosen Online-Casting bis zum 23. Juli unter www.hollywood-casting.de.

«Alle Geschlechter und Genderidentitäten» eingeladen

Der Besetzungsprozess fange zeitnah an, werde aber erst kurz vor Ende der Drehzeit abgeschlossen, sagte Agentur-Mitinhaber Gregor Weber. Gesucht seien gerade auch Menschen mit internationaler Herkunft. «Eingeladen sind Menschen jeglicher Ethnizitäten und Nationen sowie aller Geschlechter und Genderidentitäten, im Alter von sechs bis 80 Jahren.» Die Komparsen sollen unter anderem Konzertbesucher, Fans, Roadies, Models, Stylisten, Make-up-Artists, Näher, Schneider, Fotografen und Paparazzi darstellen. «Die Personen können gerne auch im echten Leben aus diesen Berufsfeldern stammen», sagte Weber.

Für spezielle Szenen benötige man außerdem Menschen, die sich interessant und außergewöhnlich bewegen könnten, zum Beispiel aus den Bereichen Pantomime, Tanz und Akrobatik. Neben Komparsen werden auch Kleindarsteller gesucht – und zwei Doubles für die beiden Hauptdarstellerinnen. Letztere haben sogar bis zu 40 Einsatztage. Gesucht werden hier eine weiße Frau mit etwa 1,73 Meter Körpergröße und eine schwarze Frau um die 1,65 Meter. Personen mit guten Englischkenntnissen sowie mit Schauspielerfahrung beziehungsweise Schauspielschüler seien ebenfalls herzlich willkommen. Wer bis zum 28. Juli keine Rückmeldung erhalten habe, sei leider nicht ausgesucht worden.