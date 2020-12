1000 Jahre alte Wandmalerei im Augsburger Dom entdeckt

Rettenberg (dpa) – Nach dem mysteriösen Verschwinden eines etwa zwei Meter hohen Holzpenis im Allgäu ermittelt die Polizei. Am (…)

München (dpa/lby) – Mit einer gemeinnützigen Stiftung will Kardinal Reinhard Marx kirchlichen Missbrauchsopfern einen weiteren (…)

Augsburg (dpa/lby) – Der Fahrer eines Linienbusses hat in Augsburg mit 1,7 Promille einen Unfall gebaut und ist geflüchtet. (…)

Einbrecher dringen mit Kettensäge in Bank ein

Wechingen (dpa/lby) – In Nordschwaben sind Einbrecher mit einer Kettensäge in eine Bank eingebrochen. Wie die Polizei am Mittwoch (…)