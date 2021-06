1000 Dosen Astrazeneca: Sonderimpfaktion im Landkreis Tirschenreuth

Durch das schöne Wetter ist die Corona-Impfkampagne ein bisschen ins Stocken geraten. Manche haben dann doch anderes vor, als sich einen Impftermin zu besorgen. Die Region kann aber ohnehin einen guten Fortschritt vermelden. Möglich gemacht haben das zusätzliche Lieferungen von Impfstoff. Jetzt bekommen die Menschen im Landkreis Tirschenreuth erneut die Möglichkeit zu einer Sonderimpfaktion. 1000 Impfdosen von Astrazeneca stehen zur Verfügung. Dafür können sich alle ab 18 Jahren anmelden, unabhängig von der Priorisierung. Termine gibt es für den 2. und 3. Juli im Impfzentrum Waldsassen und in Kemnath. Zu beachten ist, dass auch bei der Zweitimpfung 12 Wochen später der Impfstoff von Astrazeneca zum Einsatz kommt, heißt es aus dem Landratsamt. Anmelden für die Sonderimpfaktion könnt ihr euch ab morgen Mittag online.

Am 02.07. stehen Termine von 11 – 17 Uhr zur Verfügung, am 03.07. von 8 – 17 Uhr. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich am 02.07. von 9 – 16 Uhr in Kemnath impfen zu lassen.

Anmelden für die Sonderaktion kann man sich ab Samstag, 26.06. 12 Uhr unter http://sonderimpfung.brk-tirschenreuth.de.