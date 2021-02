1000 Bahnhöfe-Programm des Bundes: Plauen profitiert

Wer mit dem Zug fährt, geht normalerweise zum Bahnhof, sucht sich sein Gleis aus und steigt ganz einfach ein. Für Menschen, die nicht zu Fuß – also beispielsweise mit dem Rollstuhl – unterwegs sind, ist das natürlich nicht so leicht. Genau für solche Fälle sollte ein Bahnhof barrierefrei sein. Genau hier wird jetzt auch in Plauen investiert: Wie Detlef Müller aus dem Bundestag mitteilt, fließt viel Geld in die Region. Insgesamt investieren die Deutsche Bahn und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur in den kommenden Jahren mehr als 5 Milliarden Euro in die Bahnhofsinfrastruktur. In verschiedenen Programmen wird dabei auch die Barrierefreiheit am Bahnhof Plauen mit in Angriff genommen. Die Mittel kommen unter anderem aus dem Bundeshaushalt und werden teilweise durch Landesmittel ergänzt.