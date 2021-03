100 Organisationen fordern WLAN in Flüchtlingsunterkünften

München (dpa/lby) – Mehr als 100 bayerische Organisationen und Initiativen haben funktionsfähiges WLAN in allen Flüchtlingsunterkünften im Freistaat gefordert. «In sehr vielen Unterkünften gibt es gar kein WLAN, in vielen anderen ein unzulängliches», teilten der Bayerische Flüchtlingsrat, die Diakonie München und Oberbayern, das Bellevue di Monaco und der Campus di Monaco am Mittwoch mit.

Bewohner hätten keinen Zugang zu Bildung, Homeschooling und Beratungsangeboten. «Während dieser Pandemie keinen Internetzugang zu haben, bedeutet den kompletten gesellschaftlichen Ausschluss», sagte Katharina Grote vom Bayerischen Flüchtlingsrat.

