Das Vogtlandmuseum in Plauen wird 100 Jahre alt. Das will das Museum mit einem Festwochenende feiern. Das Vogtlandmuseum hat heute und morgen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. In den Innenhöfen warten Bastelaktionen und Spiele auf die Kinder. Die Mitarbeiter klären die Gäste außerdem über die Arbeit hinter den Kulissen auf. Zum Programm gehören auch Fach-Vorträge zum Thema Spitze. Bei Exkursen können sich die Besucher außerdem die geheimen Ecken des Museums anschauen.