100 Jahre Rapa in Selb: Neue Produktionslinie eingeweiht

100 Jahre Rausch und Pausch. Die Firma in Selb hat heute ihr Jubiläum gefeiert. Dazu ist neben vielen anderen Politikern auch der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger gekommen. Er hat nach seiner Laudatio eine neue Produktionsanlage der Firma eingeweiht. Sie steht in einer neuen Halle und stellt Magnetventile für Stoßdämpfer her. Roman Pausch, Vorstandsvorsitzender von Rapa:

Dazu hat Aiwanger der Firma gratuliert. Er ist auch noch an einem anderen Ort in der Region gewesen: Er hat am Keramik-Branchendialog des Bundesverbandes Keramische Industrie – ebenfalls in Selb – teilgenommen.