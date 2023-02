100 Jahre ‚Lago‘: Waldbad Langer Teich feiert Jubiläum

Die Selber nennen es liebevoll „Lago“ – also italienisch für „See“: Das Waldbad „Langer Teich“. In diesem Jahr feiert es sein 100stes Jubiläum und das wollen die Selber gebührend feiern. Dazu ist ein Festakt am 1. Juli geplant. Wie genau die Feier ablaufen soll, das arbeiten die Verantwortlichen in den kommenden Wochen heraus. Wer die Aufgaben und Kosten dafür übernimmt, hat der Selber Stadtrat am Abend (MI) geklärt. Die Stadt Selb übernimmt die Verantwortung für den Festakt. Als Partner sind die Organisatoren der Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen „Selb23“ mit im Boot sowie der Förderverein Langer Teich und die Wasserwacht. Sie kümmern sich dann hauptsächlich um die Programmgestaltung und die Werbung.

Zur Jubiläumsfeier bleibt der Eintritt ins Waldbad „Langer Teich“ kostenlos. Ihr sollt dann vom Nachmittag bis Mitternacht feiern können.