100 Jahre Bismarckturm: Stadt Hof will endlich handeln

Es ist wohl einer der schönsten Aussichtspunkte über Hof – nur leider kann keiner hoch, weil er seit elf Jahren baufällig und gesperrt ist: Der Bismarckturm. Am kommenden Donnerstag (13. Mai) feiert 100 Jahre Jubiläum. Für die Stadt Hof Zeit ein Zeichen zu setzen, heißt es jetzt in einer Pressemitteilung.

Die Stadt Hof möchte den Bismarckturm nun im Hinblick auf eine künftige Sanierung – wann auch immer das angesichts knapper Kassen sein mag – bautechnisch untersuchen lassen. Die dafür beauftragte Firma guckt sich also die Schäden an der Baustubstanz ganz genau an, das Tragwerk des Turms, Mauerwerk, Putz und und und… Ziel der Untersuchungen ist laut Baudirektor Stephan Gleim ein denkmalgerechtes Sanierungsprogramm, das genau auf den Turm zugeschnitten ist. (Wenn weiter nichts am Bismarckturm passiert, verfällt er auf jeden Fall weiter.) Spenden für das historische Bauwerk wären bei der Stadt gern gesehen – denn durch solche ist der Bismarckturm damals erst errichtet worden.