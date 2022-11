Bergwacht Schwarzenbach am Wald

Sei helfen bei Unfällen von Bergsteigern und bringen sich dadurch auch selbst in gefährliche Situationen. Seit 100 Jahren gibt es die Bergwacht Fichtelgebirge. Der Landkreis Wunsiedel will das Engagement mit einer Ausstellung würdigen. Die ist ab heute im Landratsamt in Wunsiedel zu sehen.

(Symbolbild)