100.000 Karte für Luisenburg-Festspiele: Frau aus Mehlmeisel knackt wichtige Marke

Die Luisenburg-Festspiele haben in dieser Saison wieder die wichtige Marke von 100.000 verkauften Tickets geknackt. Die 100.000 Karte hat Silke Freche aus Mehlmeisel am Dienstagnachmittag (25.7.) gekauft. Sie hat in dieser Spielzeit schon mehrere Stücke besucht. Beim Kauf dieser Karte wurde sie von Ève-Marie Labrie-Loiselle, der kaufmännischen Leiterin der Festspiele und Bürgermeister Nicolas Lahovnik überrascht. Mit dem 100.000 Ticket wird Silke Freche aus Mehlmeisel am 13. August das Stück Frankenstein besuchen. Die Gewinnerin hat dazu zwei Tickets für die kommende Saison und einen Blumenstrauß erhalten.

© Luisenburg-Festspiele Wunsiedel