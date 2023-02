Die Polizei hat einen Geldschmuggler bei Altenstadt (Kreis Weilheim-Schongau) festgenommen, der etwa 100.000 Euro in seinem Auto versteckt hatte. Die große Summe war in einem «professionellen Schmugglerversteck» gelagert, wie die Polizei am Freitag mitteilte. In der Vergangenheit sei das Versteck wahrscheinlich genutzt worden, um Kokain zu transportieren.

