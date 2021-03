Schwarzach (dpa/lby) – Beim Brand eines Tonwerks im niederbayerischen Schwarzach (Landkreis Straubing-Bogen) ist am Samstagvormittag ein Schaden von etwa 100 000 Euro entstanden. «Der Brand war nicht wirklich spektakulär», sagte ein Sprecher der örtlichen Polizei. Es habe sich um einen Schwelbrand am Dach einer Trocknungsanlage des Tonwerks gehandelt. Ursache war offenbar ein technischer Defekt. Verletzt wurde niemand.

