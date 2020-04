Neustadt an der Donau (dpa/lby) – Bei einem Brand in einer Tiefgarage in Neustadt an der Donau (Landkreis Kelheim) ist ein Sachschaden von etwa 100 000 Euro entstanden. Am späten Sonntagabend sei ein Pkw in Brand geraten, teilte die Polizei am Montag mit. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand.