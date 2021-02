100 000 Euro Schaden. Das ist die relativ glimpfliche Bilanz eines Brands im Vogtland am Donnerstag. In einer Metallbaufirma in Neumark ist am Vormittag ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die Absaugung an einer Anlage kaputt. Den Brand konnten die Einsatzkräfte schnell löschen. Verletzte hat es keine gegeben. Die Polizei ermittelt jetzt, was das Feuer genau ausgelöst hat.