100.000 Euro: FC Bayern Hilfe eV unterstützt Erdbebenopfer

Der FC Bayern München hilft Opfern der Erdbebenkatastrophe an der syrischen Grenzregion zur Türkei. Über den FC Bayern Hilfe eV werden dem Verein «Orienthelfer» 100.000 Euro zur Verfügung gestellt, wie die Bayern am Donnerstag mitteilten. Die Menschen in den betroffenen Regionen bräuchten «sofortige Hilfe», sagte Karl Hopfner.

Der Vorsitzende des FC Bayern Hilfe eV übergab auf dem Vereinsgelände des deutschen Fußball-Rekordmeisters einen Spendenscheck an «Orienthelfer»-Vorstand Christian Springer, der in München geboren ist.

«Uns beim FC Bayern Hilfe eV ist es immer auch ein wichtiges Anliegen, in Notsituationen kurzfristig, unbürokratisch und unmittelbar unterstützen zu können», äußerte der frühere Bayern-Präsident Hopfner. Die «Orienthelfer» seien im Nahen Osten seit Jahren als Hilfsorganisation aktiv und hätten darum «verlässliche Möglichkeiten, schnell viel bewirken zu können».