Am Abend sind die heimischen Fußball-Clubs wieder gefordert. Die SpVgg Bayern Hof ist als Tabellen-Schlusslicht in der Bayernliga Nord beim Tabellensechsten SC Feucht zu Gast. Anpfiff in Feucht ist um 19 Uhr.

Den Auftakt am 10. Spieltag der Fußball-Landesliga Nordost macht am Abend der FC Eintracht Münchberg. Die Mannschaft steht aktuell auf Platz 6 der Tabelle, und muss am Abend mit dem FC Herzogenaurach auswärts gegen den Tabellenachten ran. Spielbeginn ist um 18.30 Uhr.