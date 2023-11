10-Punkte-Programm Vogtland: Abstimmen noch bis Ende November möglich

Zum Hofer Saaleauenfest hat das Stadtmarketing jetzt eine Umfrage gestartet, an der ihr euch beteiligen könnt. Es geht darum, ob das Saaleauenfest künftig weiter wie ein Festival gestaltet werden soll oder wie früher wieder ein kleineres Fest für die Hofer sein soll.

Aber auch die Vogtländer können sich aktuell an einer Abstimmung beteiligen. Bis zum 30. November läuft noch die Umfrage zum 10-Punkte-Programm von Landrat Thomas Hennig. Damit will er die Vogtländer aktiv an der Regionalpolitik teilhaben lassen. Derzeit haben sich schon 6000 Vogtländer beteiligt, heißt es aus dem Landratsamt.