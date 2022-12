„10 plus X Prozent“ für Gaststätten und Bäckereien: NGG Oberfranken macht sich für Lohnerhöhungen stark

Einkaufen, heizen oder tanken – in den vergangenen Monaten ist vieles extrem teuer geworden. Die Inflation trifft Beschäftigte in Gaststätten, Bäckereien und Restaurants besonders hart. Das teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, kurz NGG, nun mit. Demnach arbeiten im Landkreis Hof aktuell rund 5.700 Menschen zum Niedriglohn – und das, obwohl sie einen Vollzeitjob haben. In der Stadt Hof sind es etwa 3.700 Menschen, die unter der amtlichen Niedriglohnschwelle von derzeit 2.344 Euro brutto im Monat arbeiten. Die NGG will sich in Tarifverhandlungen deswegen für eine kräftige, dauerhafte Lohnerhöhung für 2023 einsetzen. Außerdem will sich die NGG für eine einmalige Inflationsausgleichsprämie stark

machen, heißt es. Eine Vollzeitarbeit dürfe nämlich nicht zum Risikofaktor fürs Portemonnaie werden, sagt Michael Grundl, Geschäftsführer der NGG-Region Oberfranken