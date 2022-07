10 Jahre „Hunde für Menschen“: Verein „Mein Assistenzhund“ feiert Jubiläum

Das Ehrenamt spielt bei uns in der Euroherz-Region eine ganz besondere Rolle. Viele Menschen engagieren sich zum Beispiel im Sportverein oder in der Flüchtlingshilfe. Der Verein „Mein Assistenzhund“ aus Selbitz bildet mittlerweile schon seit einem Jahrzehnt therapeutische Begleithunde aus. Diese werden unter anderem in Seniorenheimen und Hospizen eingesetzt oder begleiten Kinder bei speziellen Therapien. Anlässlich seines 10-jährigen Jubiläums hat der Verein kürzlich ein Sommerfest veranstaltet, bei dem auch die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla den Mitgliedern für ihre ehrenamtliche Arbeit gedankt hat. Die Mensch-Hunde-Teams des Vereins sind neben Stadt und Landkreis Hof auch im Vogtland unterwegs. Pro Jahr kommen dadurch rund 100 „Einsätze“ zusammen.

(Symbolbild)