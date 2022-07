10 Jahre Brückenradweg Bayern Böhmen: Veranstaltungen anlässlich des Jubiläums

Der Brückenradweg „Bayern Böhmen“ ist nicht nur ein beliebter Anlaufpunkt für Touristen. Auch für die Region spielt der mit dem deutschen Fahrradpreis prämierte Qualitätsradweg eine bedeutende Rolle. An diesem Wochenende feiert der Radweg sein 10-jähriges Jubiläum mit einem bunten Programm. Im Rahmen des Höchstädter Wiesenfestes dürft ihr euch morgen auf ein buntes Familienprogramm rund um das Thema „Fahrrad“ freuen. Außerdem werden unterschiedliche Radtouren angeboten, die allesamt bei der Feier in Höchstädt enden. Damit ihr auch wieder sicher nach Hause kommt, bietet der Radl-Bus kostenlose Sonderfahrten an. Der Radweg Bayern Böhmen führt auf einer Strecke von 56 Kilometern von Cheb in Tschechien nach Höchstädt und verbindet damit viele Städte und Gemeinden miteinander.