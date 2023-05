Durch die Energiekrise haben viele Städte und Gemeinden den Ausbau erneuerbarer Energien in den vergangenen Monaten schneller vorangebracht. Auch in Heinersberg in Rehau könnte bald eine große Photovoltaik-Fläche entstehen. Bürgermeister Michael Abraham:

Am Nachmittag (17 Uhr) ist die Freiflächen-PV-Anlage nochmal Thema im Stadtrat. Dabei soll es vor allem um Anregungen von Bürgern gehen. Der Stadtrat will aber auch einen konkreten Bebauungsplan aufstellen.

(Symbolbild)