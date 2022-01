10-H Regel: Freie Wähler Fraktion begrüßt Ausnahmeregelungen

Wenn es um erneuerbare Energien geht, dann geht es zumindest in Sachen Windkraft in Bayern eher schleppend voran. Der Hauptgrund dafür ist die sogenannte 10-H Regel, die einen strengen Mindestabstand der Windkraftanlagen zu Siedlungen vorschreibt. Bundeswirtschafts- und Klimaminister will einen schnelleren Ausbau der Windkraft. Die Freie Wähler Fraktion begrüßt die angestrebte Beschleunigung.

Nach einem Treffen zwischen Habeck und dem bayerischen Ministerpräsident Markus Söder, hat der Ministerpräsident angekündigt, Ausnahmen von dieser Regel zu erwägen. Darüber zeigt sich die Fraktion erleichtert. Auch der energiepolitische Fraktionssprecher und Landtagsabgeordnete für Wunsiedel und Kulmbach Rainer Ludwig fordert einen ambitionierten Ausbau der Windkraft – dabei soll der Abstandschutz für die Bevölkerung aber weiter gewährleistet werden. Eine Öffnung der 10H-Regel sei unter gewissen Kriterien denkbar, so Ludwig in einer Pressemitteilung. Wildwuchs an Windrädern soll dabei aber verhindert werden. Für Ludwig kommen als mögliche Standorte zum Beispiel Waldflächen und Windvorranggebiete in Frage. Damit könnten rund 300 neue Windräder im Freistaat gebaut werden.

Nur durch den Ausbau erneuerbarer Energien könne eine klimafreundliche, bezahlbare Stromversorgung sichergestellt werden – die Akzeptanz der Bürger habe dabei aber stets höchste Priorität, so Ludwig weiter.