1. Oberfränkischer Lebensmittelgipfel: Stärkung von Handwerk und Landwirtschaft

Wir hier in Oberfranken sind stolz über unsere vielen Metzgereien, Bäckereien und Brauereien, die noch Wert auf echtes Handwerk legen. Die Verbraucher greifen dann aber doch lieber zum günstigen Brötchen oder zur preiswerteren Wurst aus dem Supermarkt. In den vergangenen 14 Jahren sind zum Beispiel die oberfränkischen Metzgereien um 300 auf 400 geschrumpft. Deshalb trifft sich die Branche am frühen Abend in Kulmbach zum 1. Oberfränkischen Lebensmittelgipfel:

So der Vizepräsident der Handwerkskammer für Oberfranken Christian Herpich. Gleichzeitig sind die Lebensmittelpreise zuletzt gestiegen, weil die Handwerker mehr für Rohstoffe oder den Transport ausgeben müssen.