1.Mai: Landesweite Beflaggung wegen Tag der Arbeit

Morgen (FR) ist der erste Mai. Für viele ein Tag, an dem Wanderungen anstehen. Der erste Mai ist aber auch der Tag der Arbeit. In diesem Jahr verläuft er – wie vieles – etwas anders ab. Gruppen dürfen wegen der Ausgangsbeschränkungen nicht gebildet werden. Spazieren gehen darf man weiterhin nur alleine, mit Personen des eigenen Haushalts oder einer weiteren, nicht im Haushalt lebenden Person. Morgen ist aus Anlass des Tages der Arbeit an allen staatlichen Dienstgebäuden in Bayern beflaggt. Der Tag der Arbeit ist ein internationaler Feiertag, der in vielen Staaten weltweit gefeiert wird.