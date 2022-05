1. Mai: Fahrradbusse starten in die Saison

Zum 1. Mai startet nicht nur traditionell die Motorradsaison, sondern es sind auch wieder mehr Fahrradfahrer unterwegs. Pünktlich dazu beginnt morgen (SO) auch die Fahrradbussaison. So nimmt das „3F-Mobil“ wieder den Betrieb auf. Das Netz der Fahrrad- und Freizeitbusse bedient das Fichtelgebirge, die Fränkische Schweiz und den Frankenwald. Mit den Bussen könnt ihr also zum Beispiel von Selb bis nach Kronach fahren. Im Landkreis Tirschenreuth startet morgen außerdem der neue Naabtal-Express in die Saison.

Wenn ihr von Plauen aus einen Ausflug zur Talsperre Pöhl machen wollt, könnt ihr das ab dem 1. Mai an den Wochenenden und Feiertagen sogar ohne Voranmeldung tun. Das Angebot der Linie 74 soll in den Sommerferien zudem um feste Zeiten unter der Woche erweitert werden.