1 Jahr Corona im Hofer Land: Landrat blickt zurück

Die meisten haben wohl nicht gedacht, als sie das erste Mal vom Corona-Virus gehört haben, dass das das komplette Leben auf den Kopf stellt – und das für eine sehr lange Zeit. Heute vor genau einem Jahr hat es den ersten Corona-Fall im Hofer Land gegeben. Eine Mutter, deren Sohn aufs Reinhart-Gymnasium in Hof geht, hatte sich offenbar in den Faschingsferien in Südtirol angesteckt. Im Rückblick würde Landrat Oliver Bär heute anders reagieren:

Auch zwei größere Veranstaltungen im Landkreis hat das Landratsamt sofort abgesagt. Mittlerweile gebe es erprobte Schutzmaßnahmen – zum Beispiel die Impfung. Wenn es mit den Lieferungen weiter vorangeht, rechnet Bär damit, dass bis Ende Juli der Großteil der Menschen in der Region ein Impfangebot bekommen hat. Einen Link zu den Infos über die aktuellen Maßnahmen im Hofer Land, findet ihr auf unserer Website.