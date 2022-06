1. FFC Hof: Pokalfinale im Ossecker Stadion

Der 1. FFC Hof hat eine hervorragende Saison hingelegt. Die Frauenfußball-Mannschaft ist in die Regionalliga aufgestiegen und konnte sich zusätzlich den Meistertitel in der Frauen-Bayernliga sichern. Am Nachmittag steht für den 1. FFC Hof noch ein Pokalspiel im Ossecker Stadion auf dem Plan. Zuhause spielen die Damen gegen den zukünftigen Drittliga-Konkurrenten FFC Wacker München. Nachdem der 1. FFC Hof in dieser Saison noch kein Spiel auf dem heimischen Rasen verloren hat, will sich das Team auch heute wieder einen Sieg holen.