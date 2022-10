1. FC Nürnberg will «kühlen Kopf» auf Betzenberg beweisen

Trainer Markus Weinzierl hat vor dem Auswärtsspiel des 1. FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Kaiserslautern die besondere Bedeutung der hitzigen Stimmung auf dem Betzenberg herausgestellt. «Wir wissen, dass wir die Emotionen im Griff haben müssen und uns nicht provozieren lassen dürfen», sagte Weinzierl am Freitag. Der «Club»-Trainer zeigte sich für die Partie an diesem Samstag (13.00 Uhr/Sky) aber zuversichtlich, dass seine Mannschaft «kühlen Kopf» bewahren werde.

Die Nürnberger haben zwar fünf Punkte weniger als die «Roten Teufel», sie blieben aber zuletzt in drei Pflichtspielen nacheinander ungeschlagen und dazu ohne Gegentor. Er wolle mit seiner Mannschaft diese «Serie ausbauen», kündigte Weinzierl an. Außenbahnspieler Erik Wekesser und Innenverteidiger Christopher Schindler, die wegen «kleinerer Wehwehchen» unter der Woche pausieren mussten, sind dem Nürnberger Coach zufolge einsatzfähig.