1. FC Nürnberg verpflichtet Wekesser aus Regensburg

Nürnberg/Regensburg (dpa/lby) – Der 1. FC Nürnberg hat zur neuen Saison Linksverteidiger Erik Wekesser vom Zweitligakonkurrenten SSV Jahn Regensburg verpflichtet. Der 24-Jährige wechselt nach drei Jahren in der Oberpfalz im Sommer ablösefrei nach Franken. In Regensburg absolvierte er 83 Spiele und traf dabei viermal. Details zum Vertrag gab der 1. FC Nürnberg am Mittwoch nicht bekannt.

«Erik hat in der 2. Liga bewiesen, welche Qualitäten er besitzt. Mit 24 Jahren ist seine Entwicklung noch nicht beendet. Er ist robust, schnell und ist vielseitig einsetzbar. Wir freuen uns, dass wir Erik von unserem Weg überzeugen konnten», sagte der Nürnberger Sportvorstand Dieter Hecking.

