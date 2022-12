1. FC Nürnberg stattet Nischalke mit Profivertrag aus

Der 1. FC Nürnberg hat Angreifer Jermain Nischalke mit einem Profivertrag ausgestattet. «Jermain hat das Werkzeug, ein richtig guter Stürmer zu werden. Er hat im ersten halben Jahr eindrucksvoll seine Qualitäten in der U23 und im Profi-Training gezeigt», äußerte Nürnbergs Sportdirektor Olaf Rebbe laut Vereinsmitteilung des fränkischen Fußball-Zweitligisten vom Montagabend.

Nischalke kam in dieser Saison bislang in der Regionalliga Bayern zum Einsatz und erzielte dort in 19 Spielen neun Tore. «Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Ich versuche, mich nun im Training bei den Profis weiter aufzudrängen und freue mich, hier den nächsten Schritt in meiner Karriere machen zu können», sagte der Teenager.