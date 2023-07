1. FC Nürnberg spielt 2:2 im Testspiel gegen Hartberg

Der 1. FC Nürnberg hat dank einer Leistungssteigerung die erste Testspiel-Niederlage in der Saisonvorbereitung gerade so abwenden können. Der fränkische Fußball-Zweitligist erkämpfte sich nach Toren von Kwadwo Duah (61. Minute) und Mats Möller Daehli (64.) am Mittwoch ein 2:2 (0:1) gegen den österreichischen Erstligisten TSV Hartberg. Max Entrup (22.) und Isaac Solet (52.) hatten die Mannschaft aus der Steiermark in Führung gebracht. Nürnbergs Neuzugang Kanji Okunuki gab ein unauffälliges Debüt im FCN-Trikot.

Die ersten beiden Testspiele gegen Bezirksligist Hersbruck (13:1) und den tschechischen Erstligisten Pardubice (1:0) hatte der «Club» gewonnen. Drei weitere Tests folgen noch vor dem Saisonstart am 30. Juli bei Hansa Rostock. Bis Montag befinden sich die Nürnberger im Trainingslager im österreichischen Kothmühle.