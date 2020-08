1. FC Nürnberg reist zur Vorbereitung nach Österreich

Nürnberg (dpa/lby) – Der 1. FC Nürnberg bezieht von Samstag an für eine Woche ein Sommer-Trainingslager in Saalfelden in Österreich. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte, bestreitet die Mannschaft von Trainer Robert Klauß dabei zwei Testspiele. An diesem Samstag trifft der FCN auf Bundesligist 1899 Hoffenheim, eine Woche später auf Drittliga-Aufsteiger Türkgücü München. Aufgrund der Hygienevorschriften sind Zuschauer und Fans im Trainingslager sowie bei den Testspielen nicht zugelassen.